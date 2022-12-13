«Если бы не Роналду, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Это самое большое предательство в истории Португалии». Журналист El Chiringuito о Криштиану в запасе на Марокко

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Журналист El Chiringuito раскритиковал главного тренера сборной Португалии.

В матче 1/4 финала ЧМ-2022 Фернанду Сантуш выпустил Криштиану Роналду лишь на 51-й минуте, и португальцы проиграли Марокко (0:1).

«На мой взгляд, это самое большое предательство в истории Португалии. Это удар в спину Криштиану, который не понимал решение тренера.

Если бы не Криштиану, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Он [Сантуш] знал, что это его последний чемпионат мира, и после всего, что он отдал национальной команде, будучи лучшим в истории футбола…

Сантуш знает, что не прав – он предал Криштиану», – сказал Эду Агирре в эфире El Chiringuito.

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