«Если бы не Роналду, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Это самое большое предательство в истории Португалии». Журналист El Chiringuito о Криштиану в запасе на Марокко

Журналист El Chiringuito раскритиковал главного тренера сборной Португалии.

В матче 1/4 финала ЧМ-2022 Фернанду Сантуш выпустил лишь на 51-й минуте, и португальцы проиграли Марокко (0:1).

«На мой взгляд, это самое большое предательство в истории . Это удар в спину Криштиану, который не понимал решение тренера.

Если бы не Криштиану, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Он [Сантуш] знал, что это его последний чемпионат мира, и после всего, что он отдал национальной команде, будучи лучшим в истории футбола…

Сантуш знает, что не прав – он предал Криштиану», – сказал Эду Агирре в эфире El Chiringuito.

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