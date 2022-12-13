Пабло Сабалета: «Нравится злой Месси – напоминает Марадону. На Аргентину давят, ведь провал станет концом мечты Лео»

высказался о настрое на .

«Мне понравилась реакция Месси в концовке – его празднование и разговор с ван Галом, что бы он ему ни сказал. Нам нравится видеть злого Месси. Он немного напомнил , и это неплохо, когда ты пытаешься выиграть чемпионат мира.

Месси – лидер команды, в которой много молодых игроков, впервые приехавших на этот турнир. На всех фотографиях все остальные игроки сборной выглядят, как его телохранители. Даже на поле все словно бьются за Месси и защищают его. Я играл с ним, а потому знаю: он постоянно чувствует, что должен задавать стандарты и подавать пример. А еще я знаю, что он, должно быть, наслаждается каждой минутой этого чемпионата мира, потому что знает, что все – на его стороне.

Месси всегда был главным игроком – так было и в 2014-м, когда я был в команде, которая вышла в финал чемпионата мира. Но тогда ему было 27, а сейчас – 35. Отличие в том, что это его последний шанс. Последний танец, если хотите. Из-за этого все кажется более срочным. Это видно по игре сборной.

Все будет более особенным, если Месси наконец-то выиграет чемпионат мира. Но при этом на команду очень давят из-за того, какое значение провал может иметь в этот раз. Ведь он станет концом мечты Месси», – написал Сабалета в колонке для ВВС.

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