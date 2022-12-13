«Если Хорватия снова дотянет до серии пенальти, боюсь, Аргентину даже Месси не спасет». Казанский о матче 1/2 финала

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Денис Казанский Спорт-Экспресс Футбол

Денис Казанский дал прогноз на сегодняшний матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

«0:0 — и серия пенальти. У аргентинцев вся надежда на Месси. Только этот маленький гений способен затащить их в финал.

Шанс Хорватии – в абсолютно иррациональном ощущении от футбола, которое появилось благодаря постоянным победам в дополнительное время и серии 11-метровых. Если снова до нее дотянут, боюсь, Аргентину даже Месси не спасет», — сказал комментатор.

Хорваты – короли серии пенальти. Бьют так себе, но побеждают благодаря ментальности 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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