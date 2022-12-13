Гари Невилл: «Аргентина ведет себя диковато, иногда даже позорно. Месси – красота среди зверей, и это выглядит как сочетание для победы»

высказался о сборной Аргентины перед полуфиналом .

«Аргентина ведет себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Когда я был футболистом, то мог отпраздновать гол перед чужими фанатами, но в конце матча всегда шел и жал руки соперникам. Всегда нужно быть уважительным. Считаю, Аргентина перешла все границы.

Благодаря фанатам, которые приехали в Катар, у них есть дух и злость. Они чувствуют, что могут сделать это. Аргентинским защитникам всегда были свойственны злость и готовность подраться. Габриэль Хайнце на разминку надевал футболку сборной Аргентины под майку «Манчестер Юнайтед».

Они так переживают за свою страну, что невозможно поверить. В них живет боль. Они принесли ее даже на скамейку запасных. Среди этих зверей есть красота – , который дарит чудесные моменты своего сияния.

В сочетании с упорством и ужасом некоторых их поступков это выглядит как сочетание, подходящее для победы», – сказал Невилл.

Матч Аргентины и Хорватии в полуфинале ЧМ-2022 начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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