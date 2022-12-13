Бенту покидает сборную Южной Кореи: «Я испытал одно из самых прекрасных переживаний в моей жизни. Никогда это не забуду»

покидает пост главного тренера сборной .

«После моего пребывания в сборной Южной Кореи я хотел бы выразить, что я чувствую.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить народ Южной Кореи за всю их поддержку в течение последних четырех лет. Я также хотел бы поблагодарить весь персонал.

Я особенно благодарен игрокам за их профессионализм, трудовую этику и поведение. Они дали мне возможность испытать одно из самых прекрасных переживаний в моей жизни, то, что я никогда не забуду.

Это был фантастический профессиональный опыт, со взлетами и падениями, но самым важным была способность игроков реагировать в плохие моменты, что помогло нам стать сильнее как команде.

Лично у меня нет слов, чтобы поблагодарить вас всех за уважение, привязанность и поддержку, которые вы проявили во время этого удивительного опыта. Я хотел бы поздравить всех людей, которые участвовали в этом путешествии, которое было фантастическим и сделало корейскую нацию счастливой и гордой.

Но я должен от всей души поздравить всех игроков, на которых лежит главная заслуга за все, чего мы достигли. Своему штабу я просто скажу, что без их профессионализма и преданности было бы невозможно испытать все это.

Пришло время уходить и смотреть в будущее, желая всего наилучшего корейскому футболу. Корея всегда будет частью моей жизни, а игроки навсегда останутся в моем сердце», – заявил португальский специалист.

Бенту возглавлял сборную Южной Кореи с 2018 года. В 2019-м команда выиграла чемпионат Восточной Азии. На ЧМ-2022 сборная дошла до стадии 1/8 финала, где уступила Бразилии (1:4).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ