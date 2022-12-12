Рубиалес об отставке Энрике: «Говорят, что это из-за стримов и прочего – неправда. У нас с Луисом прекрасные отношения, но пора начинать новый проект»

объяснил причину увольнения из сборной Испании.

«Я читал много историй о том, что все это из-за стримов на Twitch, поездок на велосипеде и тому подобного. Но это все неправда.

Мы втроем с уходящим спортивным директором [Хосе Молиной] и новым спортивным директором [Альбертом Луке] решили, что пора начинать новый проект под руководством Луиса де ла Фуэнте. Больше ничего.

У нас прекрасные отношения с Луисом Энрике. Мы очень благодарны ему. Мы поговорили после чемпионата мира, и он не сказал мне, что хочет продолжать. Разговор шел в другом русле – речь шла о том, что один проект заканчивается и начинается другой», – сказал президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной после вылета с на стадии 1/8 финала. Новым тренером сборной стал Луис де ла Фуэнте.

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