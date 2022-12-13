Сорокин о переходе РФС в Азию: «Надо анализировать все пути. Команды не могут не играть продолжительное время – это убьет футбол»

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Сможем ли мы после санкционного простоя снова организовывать крупные футбольные мероприятия?

– Проводить, безусловно, сможем, люди никуда не денутся, как и инфраструктура. Потенциал как был, так и останется.

Как мне кажется, главная сложность кроется в спортивном аспекте. То есть нашим командам нужно играть, и речь идет не только о главной национальной сборной, а обо всех уровнях. У меня нет никаких сомнений в сохранности нашей способности что-то проводить и по-прежнему оставаться надежным партнером ФИФА и УЕФА, как мы это неоднократно показывали.

Мы делом доказывали, что можем подставить плечо, когда, например, во время Евро-2020 провели на три матча больше, чем планировалось. И таких сюжетов достаточно много. Вопрос в другом – как долго политика будет оказывать влияние на спортивную жизнь.

– Активизировались разговоры о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Эти идеи витают в воздухе. Главным образом благодаря усилиям ваших коллег, потому что ничего официального я на этот счет не слышал. Но вполне естественно, что все думают о путях выхода из сложившейся ситуации.

Мое личное мнение – надо анализировать все пути, потому что команды не могут не играть продолжительное время. Потому что это убьет футбол, и все это понимают. Я надеюсь, что это понимают не только в нашей стране. Надо проанализировать все многообразие путей выхода и принять правильное решение. Пока нет официального решения, обсуждать, как мне кажется, нечего.

– Ряд коллег сообщил, что вы лично занимаетесь контактами с конфедерацией футбола. Насколько это соответствует действительности?

– Как и заявка, этот процесс должен начинаться с формализации решения. Такой формализации, насколько мне известно, еще не наступило. Процесс может начаться только после принятия соответствующего решения. До этого даже как-то странно заниматься процессом, если он официально еще не получил зеленый свет внутри страны.

– Писали, что сам поручил вам заняться этим вопросом.

– Это полный бред. Я летал в Москву, но по семейным вопросам. Никакого отношения к профессиональной деятельности это не имело.

Видимо, в самолете мне встретился ряд ваших коллег-журналистов, и какие-то выводы были сделаны достаточно скоро и необдуманно. Никакого отношения к футболу моя поездка не имела, – сказал экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 года, а ныне консультант оргкомитета ЧМ-2022.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ