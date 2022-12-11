Игрок «Ростова» Миронов: «Не считаю, что уровень РПЛ упал, нравится наш чемпионат. Ничего не менял бы»

Хавбек высказался об уровне Мир .

Футболист также прокомментировал возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Честно говоря, я не углублялся в этот вопрос и не знаю, как это вообще возможно. Конечно, если переход в АФК позволит играть на международной арене, то это надо сделать.

Международная практика нужна и сборной, и клубам – чем больше матчей, тем лучше. Да, есть нюансы в виде длительных перелетов и так далее, но, наверное, это можно как-то решить. В любом случае это было бы интересно.

Что касается нашего чемпионата, то меня все устраивает. Не считаю, что уровень РПЛ упал, мне нравится наш чемпионат. Я бы ничего не менял внутри, сейчас все хорошо – новый формат Кубка России, на мой взгляд, отличный.

Единственное, не хватает международных матчей для практики, но это, опять же, другой вопрос», – сказал Миронов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ