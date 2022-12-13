Денис Казанский высказался о четвертьфиналах .

— Возвращаясь к напечатанному. «Бразилия просто не заметит Хорватию. Пронесется ураганом — как и по Корее».

— Вы о моем прогнозе? Да, тут я пролетел. Впрочем, кто перед четвертьфиналом верил в победу хорватов? Думаю, только те, кто вхож в раздевалку «Шашечных», да члены их семей. И то не все...

Зато теперь 9 декабря 2022 года — в летописи мирового спорта. На века! Выдающийся день! Оба матча — Хорватия — и — — в очередной раз доказали, что ни один турнир на Земле не сравнится по масштабу эмоций с чемпионатом мира по футболу.

— Когда доходило до серии пенальти, на чьей стороне были ваши симпатии?

— В этих парах я ни за кого не болел. Наблюдал отстраненно. Наверное, профессиональная деформация.

— А вот я хотел, чтобы выиграла Бразилия. Потому что смотреть на нее интереснее, чем на рабоче-крестьянские потуги . От которых за два чемпионата мира уже подустал.

— Конечно, бразильцы всегда притягивают внимание. Вдохновляют, на них хочется равняться. Но на развитие футбола влияют и такие сборные, как Хорватия. Когда взрослые видят, что сказка по-прежнему возможна, а дети понимают: талант — еще не гарантия успеха, – сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ