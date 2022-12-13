Роналдо доволен организацией ЧМ-2022: «Мы приехали с сомнениями, но многому научились и стали терпимее к чужой культуре»
Роналдо доволен уровнем организации ЧМ-2022.
«Красивые стадионы, здесь нет пробок, можно посмотреть две или три игры в один день, безупречная безопасность, единство народов…
Это исторический розыгрыш для всего мира. Историческим для арабского мира является тот факт, что мы приехали сюда с сомнениями, но многому научились у них и стали более терпимыми к чужой культуре.
Мне очень нравится. Жаль, что турнир заканчивается», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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