Роналдо доволен организацией ЧМ-2022: «Мы приехали с сомнениями, но многому научились и стали терпимее к чужой культуре»

Теги Роналдо ЧМ-2022 Футбол

Роналдо доволен уровнем организации ЧМ-2022.

«Красивые стадионы, здесь нет пробок, можно посмотреть две или три игры в один день, безупречная безопасность, единство народов…

Это исторический розыгрыш для всего мира. Историческим для арабского мира является тот факт, что мы приехали сюда с сомнениями, но многому научились у них и стали более терпимыми к чужой культуре.

Мне очень нравится. Жаль, что турнир заканчивается», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные