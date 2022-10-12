«Барселоне» интересен хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес. В нем видят замену Бускетсу
«Барселона» интересуется полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом.
Каталонский клуб ведет поиски футболиста на замену Серджи Бускетсу, который, с большой долей вероятности, уйдет из «Барселоны» в конце сезона.
Представители испанской команды просматривали 21-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).
Каталонцам нравится умение аргентинца играть в одно касание и выбирать правильную позицию на поле.
При этом отмечается, что футболистом также интересуется «Ливерпуль».
Статистику Энцо Фернандес можно посмотреть здесь.
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