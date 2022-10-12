«Барселоне» интересен хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес. В нем видят замену Бускетсу

интересуется полузащитником «Бенфики» .

Каталонский клуб ведет поиски футболиста на замену , который, с большой долей вероятности, уйдет из «Барселоны» в конце сезона.

Представители испанской команды просматривали 21-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

Каталонцам нравится умение аргентинца играть в одно касание и выбирать правильную позицию на поле.

При этом отмечается, что футболистом также интересуется .

Статистику Энцо Фернандес можно посмотреть здесь.