«Барселоне» интересен хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес. В нем видят замену Бускетсу

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«Барселона» интересуется полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом.

Каталонский клуб ведет поиски футболиста на замену Серджи Бускетсу, который, с большой долей вероятности, уйдет из «Барселоны» в конце сезона.

Представители испанской команды просматривали 21-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

Каталонцам нравится умение аргентинца играть в одно касание и выбирать правильную позицию на поле.

При этом отмечается, что футболистом также интересуется «Ливерпуль».

Статистику Энцо Фернандес можно посмотреть здесь.

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