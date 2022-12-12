Юрген Клинсманн: «Матч Франция – Англия должен был стать полуфиналом или финалом. Очень позитивная игра со стороны англичан»

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Юрген Клинсманн высказался о поражении сборной Англии от Франции.

Команда Гарета Сатугейта уступила со счетом 1:2 в 1/4 финала ЧМ-2022. 

«В целом это была очень позитивная игра со стороны Англии. Матч Франция – Англия должен был стать полуфиналом или финалом. К сожалению, одной из команд пришлось вернуться домой.

Это все еще растущая команда, это команда, которая может становиться лучше с годами. У них много талантов, они становятся лучше и опытнее после трех положительных турниров. В этом плане Англии еще многое предстоит сделать», – сказал руководитель группы технических исследований ФИФА на ЧМ-2022.

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