Криштиану Роналду: «Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Продолжайте поддерживать в хорошие и плохие моменты»

обратился к болельщикам сборной .

Форвард португальцев высказался в преддверии матча 1/4 финала с Марокко, который пройдет сегодня.

«Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Здесь, в Катаре, вдали от Родины, мы ощущаем поддержку и любовь многих португальцев (и не только от них!), и это потрясающе.

Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты, и мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!» – написал Роналду в одной из соцсетях.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ