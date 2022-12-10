Криштиану Роналду: «Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Продолжайте поддерживать в хорошие и плохие моменты»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики ЧМ-2022 соцсети Футбол

Криштиану Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии.

Форвард португальцев высказался в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко, который пройдет сегодня.

«Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Здесь, в Катаре, вдали от Родины, мы ощущаем поддержку и любовь многих португальцев (и не только от них!), и это потрясающе.

Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты, и мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!» – написал Роналду в одной из соцсетях.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные