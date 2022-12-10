Криштиану Роналду: «Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Продолжайте поддерживать в хорошие и плохие моменты»
Криштиану Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии.
Форвард португальцев высказался в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко, который пройдет сегодня.
«Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Здесь, в Катаре, вдали от Родины, мы ощущаем поддержку и любовь многих португальцев (и не только от них!), и это потрясающе.
Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты, и мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!» – написал Роналду в одной из соцсетях.
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