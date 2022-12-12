Морган про комментарий Мбаппе под постом Роналду: «Лучший игрок мира называет его королем. Это говорит обо всем»

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Пирс Морган отреагировал на комментарий Килиана Мбаппе в инстаграме Криштиану Роналду.

После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала нападающий написал: «Я мечтал выиграть ЧМ для Португалии, но мечта оборвалась». Мбаппе пришел в комментарии и написал: «👑🙏🐐».

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен – Sports.ru).

«Игрок, который сейчас является лучшим в мире, приветствует человека, которого он называет королем и величайшим футболистом всех времен. Это говорит обо всем», – написал телеведущий, который недавно взял скандальное интервью у Роналду.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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