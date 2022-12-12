Президент Португалии: «В жизни есть вещи посерьезнее, чем поражение в четвертьфинале ЧМ. Я на стороне сборной в хорошие и плохие времена»

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Президент Португалии высказался о вылете национальной команды с ЧМ-2022.

Сборная Португалии покинула турнир, уступив команде Марокко в 1/4 финала (0:1). 

«Мы должны помнить разные моменты, но этого становится все меньше и меньше. Пандемия привела к декомпенсации людей и потянула за собой эмоциональное, иногда иррациональное, а не рациональное восприятие.

Людям очень быстро могут начать и перестать нравиться определенные вещи. Я на стороне нашей национальной сборной в хорошие и плохие времена.

За последние десятилетия Португалия добилась в футболе непропорционально большого значения по сравнению с количеством игроков, которыми она располагает.

Мы выиграли чемпионат Европы и Лигу наций, и планка была очень высока, но сейчас самый подходящий момент сказать вам «спасибо». В жизни есть вещи посерьезнее, чем поражение в четвертьфинале чемпионата мира», – сказал Марселу Ребелу де Соуза.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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