Президент Португалии: «В жизни есть вещи посерьезнее, чем поражение в четвертьфинале ЧМ. Я на стороне сборной в хорошие и плохие времена»
Президент Португалии высказался о вылете национальной команды с ЧМ-2022.
Сборная Португалии покинула турнир, уступив команде Марокко в 1/4 финала (0:1).
«Мы должны помнить разные моменты, но этого становится все меньше и меньше. Пандемия привела к декомпенсации людей и потянула за собой эмоциональное, иногда иррациональное, а не рациональное восприятие.
Людям очень быстро могут начать и перестать нравиться определенные вещи. Я на стороне нашей национальной сборной в хорошие и плохие времена.
За последние десятилетия Португалия добилась в футболе непропорционально большого значения по сравнению с количеством игроков, которыми она располагает.
Мы выиграли чемпионат Европы и Лигу наций, и планка была очень высока, но сейчас самый подходящий момент сказать вам «спасибо». В жизни есть вещи посерьезнее, чем поражение в четвертьфинале чемпионата мира», – сказал Марселу Ребелу де Соуза.
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