«Эвертон» может купить Уэсли у «Фламенго» и отдать в аренду «Роме». У английского и итальянского клубов один владелец

«Эвертон» может купить Уэсли у «Фламенго» и отдать в аренду «Роме».

Римский клуб работает над усилением для Джан Пьеро Гасперини на новый сезон. «Джалоросси» сосредоточены на бразильском защитнике, первые контакты состоялись в последние часы, сообщает журналист Джанлуко Ди Марцио.

По его данным, сделка по подписанию бразильца может включать третий клуб. Поскольку у римского и мерсисайдского клубов одни и те же владельцы, The Friedkin Group, «Эвертон » может приобрести игрока, а затем отправить его в аренду в Рим.

Напомним, ранее сообщалось что «Фламенго » отказал «Зениту » в трансфере Уэсли за 25 млн евро. К правому защитнику также проявляли интерес «Челси », «Ювентус », «Интер » и «Манчестер Сити ».