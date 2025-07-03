«Эвертон» может купить Уэсли у «Фламенго» и отдать в аренду «Роме». У английского и итальянского клубов один владелец
«Эвертон» может купить Уэсли у «Фламенго» и отдать в аренду «Роме».
Римский клуб работает над усилением для Джан Пьеро Гасперини на новый сезон. «Джалоросси» сосредоточены на бразильском защитнике, первые контакты состоялись в последние часы, сообщает журналист Джанлуко Ди Марцио.
По его данным, сделка по подписанию бразильца может включать третий клуб. Поскольку у римского и мерсисайдского клубов одни и те же владельцы, The Friedkin Group, «Эвертон» может приобрести игрока, а затем отправить его в аренду в Рим.
Напомним, ранее сообщалось что «Фламенго» отказал «Зениту» в трансфере Уэсли за 25 млн евро. К правому защитнику также проявляли интерес «Челси», «Ювентус», «Интер» и «Манчестер Сити».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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