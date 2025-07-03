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«Барса» интересовалась Думфрисом. Отступные защитника «Интера» в 25 млн евро действуют до середины июля

«Барселона» рассматривала подписание Дензела Думфриса.

В контракте защитника с «Интером» есть пункт об отступных в размере 25 млн евро, который действует до середины июля.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барса» проявляла интерес к нидерландцу в последние месяцы. Однако никаких официальных предложений и контактов не было.

В прошедшем сезоне Думфрис провел 29 матчей в Серии А, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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