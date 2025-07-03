«Барса» интересовалась Думфрисом. Отступные защитника «Интера» в 25 млн евро действуют до середины июля

«Барселона» рассматривала подписание Дензела Думфриса.

В контракте защитника с «Интером » есть пункт об отступных в размере 25 млн евро, который действует до середины июля.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Барса» проявляла интерес к нидерландцу в последние месяцы. Однако никаких официальных предложений и контактов не было.

В прошедшем сезоне Думфрис провел 29 матчей в Серии А, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке .