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Эзе согласен перейти в «Арсенал». У 27-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» есть амбиции играть в ЛЧ (Sky Sports)

Эберечи Эзе согласен перейти в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «канониры» связывались с окружением полузащитника «Кристал Пэлас» на выходных.

Лондонцы продолжают изучать условия сделки, и игрок становится их конкретной целью в этом трансферном окне, независимо от других кандидатов в атаку, сообщает Sky Sports News.

Утверждается, что Эзе открыт для перехода в «Арсенал». У 27-летнего футболиста есть амбиции играть в Лиге чемпионов.

Англичанин провел некоторое время в молодежной академии «канониров» в детстве, но был отчислен в возрасте 13 лет.

«Тоттенхэм» также выразил интерес хавбеку, но считается, что они сосредоточены на других целях.

В минувшем сезоне Эзэ провел 34 матча в АПЛ, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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