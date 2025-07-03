Ретеги интересен «Аль-Кадисии». Клуб из Саудовской Аравии предложит 50-60 млн евро за лучшего бомбардира Серии А

Матео Ретеги интересен клубу из Саудовской Аравии.

По информации Джанлуки Ди Марцио, подписать форварда «Аталанты» хочет «Аль-Кадисия ». Ожидается, что в четверг клуб направит официальное предложение на сумму от 50 до 60 млн евро.

Отмечается, что ранее в «Аль-Кадисию» отказались переходить Мойзе Кин, Риккардо Орсолини и Джонатан Дэвид.

В минувшем сезоне Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 голов в 36 матчах. Подробную статистику нападающего можно найти здесь .