Ретеги интересен «Аль-Кадисии». Клуб из Саудовской Аравии предложит 50-60 млн евро за лучшего бомбардира Серии А
Матео Ретеги интересен клубу из Саудовской Аравии.
По информации Джанлуки Ди Марцио, подписать форварда «Аталанты» хочет «Аль-Кадисия». Ожидается, что в четверг клуб направит официальное предложение на сумму от 50 до 60 млн евро.
Отмечается, что ранее в «Аль-Кадисию» отказались переходить Мойзе Кин, Риккардо Орсолини и Джонатан Дэвид.
В минувшем сезоне Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 голов в 36 матчах. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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