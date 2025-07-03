«Атлетико» готов заплатить 55+15 млн евро за Ромеро «Тоттенхэму»

«Атлетико» может заплатить до 70 млн евро за Кристиана Ромеро.

По информации As, мадридский клуб готов предложить за защитника 55 млн евро и бонусы в размере 15 млн евро. «Тоттенхэм» требует за аргентинца 70 млн евро, и прогресс в переговорах может быть достигнут уже на этой неделе.

Отмечается, что о подписании Ромеро попросил главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне , общавшийся с игроком на предмет возможного перехода с зимы. Аргентинского защитника считают потенциально ключевым игроком нового проекта клуба.

Контракт Ромеро с «Тоттенхэмом » истекает в 2027 году. В сезоне-2024/25 аргентинец забил 1 гол в 18 матчах АПЛ . Его статистику можно найти здесь .