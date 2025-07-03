«Атлетико» готов заплатить 55+15 млн евро за Ромеро «Тоттенхэму»
«Атлетико» может заплатить до 70 млн евро за Кристиана Ромеро.
По информации As, мадридский клуб готов предложить за защитника 55 млн евро и бонусы в размере 15 млн евро. «Тоттенхэм» требует за аргентинца 70 млн евро, и прогресс в переговорах может быть достигнут уже на этой неделе.
Отмечается, что о подписании Ромеро попросил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, общавшийся с игроком на предмет возможного перехода с зимы. Аргентинского защитника считают потенциально ключевым игроком нового проекта клуба.
Контракт Ромеро с «Тоттенхэмом» истекает в 2027 году. В сезоне-2024/25 аргентинец забил 1 гол в 18 матчах АПЛ. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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