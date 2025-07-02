Консорциум Бэйла предложил 40 млн фунтов за «Кардифф». Владелец клуба считает предложение «смехотворным» (The Times)

Консорциум Гарета Бэйла сделал официальное предложение о покупке «Кардиффа».

По данным The Times, сумма предложения составила порядка 40 млн фунтов. Ожидается, что заявку экс-форварда «Реала» и сборной Уэльса поддержат американские инвесторы.

Однако владелец «Кардиффа » Винсент Тан уже давал понять, что не готов продавать клуб Бэйлу . Вероятнее всего, предложение будет отклонено, поскольку малазийский бизнесмен считает предлагаемую сумму «смехотворной» – отмечается, что Тан инвестировал в клуб порядка 200 млн фунтов.

«Кардифф» завершил сезон на последнем месте в Чемпионшипе.