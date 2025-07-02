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Консорциум Бэйла предложил 40 млн фунтов за «Кардифф». Владелец клуба считает предложение «смехотворным» (The Times)

Консорциум Гарета Бэйла сделал официальное предложение о покупке «Кардиффа».

По данным The Times, сумма предложения составила порядка 40 млн фунтов. Ожидается, что заявку экс-форварда «Реала» и сборной Уэльса поддержат американские инвесторы.

Однако владелец «Кардиффа» Винсент Тан уже давал понять, что не готов продавать клуб Бэйлу. Вероятнее всего, предложение будет отклонено, поскольку малазийский бизнесмен считает предлагаемую сумму «смехотворной» – отмечается, что Тан инвестировал в клуб порядка 200 млн фунтов.

«Кардифф» завершил сезон на последнем месте в Чемпионшипе.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
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