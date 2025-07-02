Кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. США сыграют с Гватемалой, Мексика встретится с Гондурасом
США сыграют с Гватемалой в полуфинале Кубка КОНКАКАФ.
Сборная Мексики проведет матч с Гондурасом.
1/2 финала
Кубок КОНКАКАФ. Полуфинал
2 июля 23:00, Energizer Park
Кубок КОНКАКАФ. Полуфинал
3 июля 02:00, Ливайс Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?12046 голосов
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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