Семшов о Заболотном: «В «Спартак» два раза не зовут. Мы говорим, что ему 15-20 минут хватит, а он возьмет и вытеснит всех из стартового состава»
Игорь Семшов позитивно оценил переход Антона Заболотного в «Спартак».
Во вторник красно-белые сообщили о подписании соглашения с 34‑летним форвардом на один год. В прошлом сезоне нападающий играл за подмосковные «Химки». Ранее он выступал за ЦСКА, «Зенит», «Тосно» и «Сочи».
«Много мнений слышал. Кто‑то говорит: «Зачем?» Кто‑то говорит: «Нужно». Я скажу так: в «Спартак» два раза не зовут. Если Антона позвали, почему бы и нет?
Зачем Заболотный «Спартаку»? Это вопрос к спортивному директору, главному тренеру. Наверное, они тоже видели в Заболотном фигуру, которая потребуется по ходу матча.
Мы тут говорим, что ему 15-20 минут хватит, а он возьмет сейчас и вытеснит всех из стартового состава», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?16886 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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