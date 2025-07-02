Семшов о Заболотном: «В «Спартак» два раза не зовут. Мы говорим, что ему 15-20 минут хватит, а он возьмет и вытеснит всех из стартового состава»

Игорь Семшов позитивно оценил переход Антона Заболотного в «Спартак».

Во вторник красно-белые сообщили о подписании соглашения с 34‑летним форвардом на один год. В прошлом сезоне нападающий играл за подмосковные «Химки». Ранее он выступал за ЦСКА, «Зенит», «Тосно» и «Сочи».

«Много мнений слышал. Кто‑то говорит: «Зачем?» Кто‑то говорит: «Нужно». Я скажу так: в «Спартак » два раза не зовут. Если Антона позвали, почему бы и нет?

Зачем Заболотный «Спартаку»? Это вопрос к спортивному директору, главному тренеру. Наверное, они тоже видели в Заболотном фигуру, которая потребуется по ходу матча.

Мы тут говорим, что ему 15-20 минут хватит, а он возьмет сейчас и вытеснит всех из стартового состава», – сказал бывший полузащитник сборной России.