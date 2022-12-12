Лионель Скалони: «Хорватия многим усложнила жизнь. У Аргентины свой стиль, сделаем что должны – будет проще достичь цели»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался перед игрой с Хорватией.

«Это будет очень сложный матч, они показывают командный футбол. У Хорватии хорошие футболисты.

У нас есть свой стиль игры, хотя мы и должны принимать во внимание то, как играет соперник. Если мы сделаем то, что должны, нам будет проще достичь нашей цели.

Мы провели глубокий анализ игры Хорватии – она усложнила жизнь многим командам. Мы постарались разобраться, какие зоны мы можем эффективно атаковать», – отметил Скалони.

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