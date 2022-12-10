Скалони о том, играли ли Нидерланды в антифутбол: «Игра была некрасивой во 2-м тайме, часто прерывалась. Но им позволено играть так, как они хотят»

оценил игру Нидерландов после победы над ними в 1/4 финала .

– играли в антифутбол?

– Они играли не так, как я ожидал. Но каждая команда, каждый тренер сами решают, как играть.

Не буду говорить об их футбольной философии, но, по правде говоря, во втором тайме игра была некрасивой. У нас не было моментов, игра часто прерывалась [свистками], но им позволено играть так, как они хотят, – сказал главный тренер сборной .

Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ