«Ювентус» контактирует с Мудриком. «Шахтер» оценивает хавбека в 35 млн евро (Calciomercato)
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Италии.
По сведениям Calciomercato, «Ювентус» на протяжении двух лет следит за хавбеком и теперь изучает возможность его приобретения. Туринцы уже контактировали с агентством, представляющим интересы 21-летнего футболиста.
Утверждается, что Мудрик оценивается «Шахтером» в 35 млн евро, а в борьбе за игрока готов поучаствовать «Арсенал».
Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить за полузащитника свыше 50 млн евро.
За шесть матчей в чемпионате Украины в этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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