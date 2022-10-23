«Ювентус» контактирует с Мудриком. «Шахтер» оценивает хавбека в 35 млн евро (Calciomercato)

Полузащитник может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Calciomercato, на протяжении двух лет следит за хавбеком и теперь изучает возможность его приобретения. Туринцы уже контактировали с агентством, представляющим интересы 21-летнего футболиста.

Утверждается, что Мудрик оценивается «Шахтером» в 35 млн евро, а в борьбе за игрока готов поучаствовать .

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить за полузащитника свыше 50 млн евро.

За шесть матчей в чемпионате в этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.