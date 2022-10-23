«Ювентус» контактирует с Мудриком. «Шахтер» оценивает хавбека в 35 млн евро (Calciomercato)

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Футбол

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Calciomercato, «Ювентус» на протяжении двух лет следит за хавбеком и теперь изучает возможность его приобретения. Туринцы уже контактировали с агентством, представляющим интересы 21-летнего футболиста.

Утверждается, что Мудрик оценивается «Шахтером» в 35 млн евро, а в борьбе за игрока готов поучаствовать «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить за полузащитника свыше 50 млн евро.

За шесть матчей в чемпионате Украины в этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные