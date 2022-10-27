Менеджер «Шахтера»: «Арсенал» и «Сити» заинтересованы в Мудрике. Оцениваем его выше Антони, купленного «МЮ» за 100 млн»
В «Шахтере» рассказали о стоимости полузащитника Михаила Мудрика.
– Достаточно ли для трансфера 40 миллионов евро?
– Мы даже не разговариваем при таких предложениях. Даже когда нам дают 50 млн, мы не звоним президенту, чтобы сказать о предложении.
Мы оцениваем Мудрика выше, чем Антони из «Манчестер Юнайтед», а за того заплатили 100 млн.
– Действительно ли стоит выбор между «Арсеналом» и «Манчестер Сити»?
– Эти два клуба заинтересованы в игроке. Но есть и другие, готовые сразу потратиться.
У нас нет острой необходимости продавать футболиста. Мы не хотим выставлять немыслимый ценник, но в нашей команде он самый важный футболист. Если вы хотите заполучить игрока топ-клуба, влияющего на исход матчей, нужно предлагать правильную сумму, – сказал ассистент директора клуба по футболу Карло Николини.
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