«Шахтер» хочет 65-70 млн евро за Мудрика. «Арсенал» контактирует с агентами вингера

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

«Шахтер» хочет получить за вингера Михаила Мудрика свыше 60 миллионов евро.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, вероятность того, что украинец сменит команду в январе, существует, однако за него придется заплатить не менее 65-70 млн евро. Никаких официальных предложений пока не поступало.

При этом «Арсенал» продолжает контактировать с агентами Мудрика и прорабатывать сделку.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 9 матчей в чемпионате Украины и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные