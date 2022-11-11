хочет получить за вингера свыше 60 миллионов евро.

Как утверждает инсайдер , вероятность того, что украинец сменит команду в январе, существует, однако за него придется заплатить не менее 65-70 млн евро. Никаких официальных предложений пока не поступало.

При этом продолжает контактировать с агентами Мудрика и прорабатывать сделку.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 9 матчей в и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.