«Шахтер» хочет 65-70 млн евро за Мудрика. «Арсенал» контактирует с агентами вингера
«Шахтер» хочет получить за вингера Михаила Мудрика свыше 60 миллионов евро.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, вероятность того, что украинец сменит команду в январе, существует, однако за него придется заплатить не менее 65-70 млн евро. Никаких официальных предложений пока не поступало.
При этом «Арсенал» продолжает контактировать с агентами Мудрика и прорабатывать сделку.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 9 матчей в чемпионате Украины и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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