Лучший бомбардир Ганы на ЧМ-2022 Кудус хочет покинуть «Аякс» зимой. Он интересен клубам АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1
Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус хочет выступать в чемпионате Англии.
По сведениям The Athletic, 22-летний футболист настроен на смену команды в период зимнего трансферного окна. За ним внимательно следят клубы АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1.
Трансфер обойдется минимум в 35-40 млн евро, «Аякс» не хочет отпускать хавбека.
Кудус стал лучшим бомбардиром Ганы на ЧМ-2022, оформив дубль в игре с Южной Кореей (3:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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