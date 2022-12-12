Лучший бомбардир Ганы на ЧМ-2022 Кудус хочет покинуть «Аякс» зимой. Он интересен клубам АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1

Полузащитник «Аякса» хочет выступать в чемпионате Англии.

По сведениям The Athletic, 22-летний футболист настроен на смену команды в период зимнего трансферного окна. За ним внимательно следят клубы , Бундеслиги и Лиги 1.

Трансфер обойдется минимум в 35-40 млн евро, «Аякс» не хочет отпускать хавбека.

Кудус стал лучшим бомбардиром Ганы на , оформив дубль в игре с Южной Кореей (3:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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