«Кудус – бомба, машина. «Реал» или «Барса»? Вижу его в большом клубе, «Аякс» становится маловат для него». Иньяки Уильямс о партнере по сборной Ганы

поделился мнением об игре партнера по сборной Ганы Мохаммеда Кудуса.

– Я знал о нем еще до приезда сюда, слышал о нем и видел его голы. Когда я играл с ним во время последнего перерыва на матчи сборных, я был очень удивлен.

Когда мои товарищи по команде спрашивали меня, впечатлил ли меня кто-нибудь, я всегда говорил о нем. Я думаю, «Аякс» становится для него маловат, и надеюсь, что он скоро перейдет в большой клуб.

Я бы хотел, чтобы у него был баскский родственник, чтобы можно было привезти его в , потому что он бомба, машина. У него есть все, и в его молодом возрасте ему еще есть куда расти.

– Видите ли вы его на уровне «Реала», «Барселоны» или «Атлетико» в ?

– Да. Я вижу его в большом клубе. У него большой потенциал и огромные возможности для совершенствования, ему еще далеко до потолка. Я думаю, что скоро он может стать одним из главных открытий, – сказал форвард «Атлетика».

На ЧМ-2022 Кудус сыграл в двух матчах и забил два гола. Сегодня сборная Ганы встретится с Уругваем в 3-м туре группового этапа турнира в Катаре.

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