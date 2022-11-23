Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус сравнил себя с форвардом Бразилии Неймаром.

«Он не лучше меня. Он просто более статусный игрок, вот и все.

На данный момент его делает лучше лишь то, что он большего добился. Но скоро я его догоню», – сказал футболист о форварде .

В текущем сезоне Кудус провел 14 матчей в и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.