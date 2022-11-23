Хавбек «Аякса» Кудус: «Неймар не лучше меня, просто более статусный. Я догоню его»
Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус сравнил себя с форвардом Бразилии Неймаром.
«Он не лучше меня. Он просто более статусный игрок, вот и все.
На данный момент его делает лучше лишь то, что он большего добился. Но скоро я его догоню», – сказал футболист «Аякса» о форварде «ПСЖ».
В текущем сезоне Кудус провел 14 матчей в Эредивизи и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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