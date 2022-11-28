У Кудуса дубль Южной Корее в 22 года. Из африканцев лишь Муса забил два в матче ЧМ, когда был моложе
Хавбек Мохаммед Кудус отметился дублем в матче Ганы с Южной Кореей (3:2) на ЧМ-2022.
Футболист, представляющий «Аякс», отличился на 34-й и 68-й минутах.
Кудус забил два мяча в матче чемпионата мира в 22 года и 118 дней. Лишь одному футболисту из Африки удавалось это сделать в более юном возрасте – форварду Ахмеду Мусе. Экс-нападающий ЦСКА в составе сборной Нигерии дважды поразил ворота Аргентины на ЧМ-2014, когда ему был 21 год и 254 дня.
Подробно со статистикой выступлений Кудуса можно ознакомиться здесь.
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