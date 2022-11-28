У Кудуса дубль Южной Корее в 22 года. Из африканцев лишь Муса забил два в матче ЧМ, когда был моложе

Хавбек Мохаммед Кудус отметился дублем в матче Ганы с Южной Кореей (3:2) на .

Футболист, представляющий , отличился на 34-й и 68-й минутах.

Кудус забил два мяча в матче чемпионата мира в 22 года и 118 дней. Лишь одному футболисту из Африки удавалось это сделать в более юном возрасте – форварду . Экс-нападающий ЦСКА в составе сборной дважды поразил ворота Аргентины на , когда ему был 21 год и 254 дня.

Подробно со статистикой выступлений Кудуса можно ознакомиться здесь.