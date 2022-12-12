Гари Невилл о сборной Англии: «Никогда не играл ни в такой хорошей команде, ни против нее»

высказался о нынешнем поколении сборной Англии.

В матче 1/4 финала ЧМ-2022 Англия уступила со счетом 1:2.

«Я участвовал в трех четвертьфиналах и полуфинале, но никогда не играл ни в такой хорошей команде, ни против такой хорошей команды.

Англия играла с Францией на равных, а во втором тайме превосходила ее. Когда я играл, мы всегда держались, защищались, пытаясь довести дело до пенальти.

Эти ребята очень хорошо действовали во втором тайме – это была игра с шансами 50 на 50. Я не думаю, что в тех матчах, в которых я играл все эти годы назад, мы когда-либо имели такие шансы», – сказал экс-защитник сборной Англии в интервью ITV.

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