Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги для команды.

Англичане вылетели с турнира на стадии 1/4 финала, уступив Франции (1:2).

«В матче против Франции мы уступили в счете и играли против сильных соперников на контратаках. Без сомнения, несколько лет назад у нас были бы большие трудности в подобном матче. Тем не менее, мы преодолели этот момент и начали доминировать в игре. Особенно хорошо мы это делали во втором тайме.

Я знаю, как сейчас к нам относится остальной мир. В конце концов, мы вылетели, это не скрыть, с этим нужно смириться. Но верно и то, что сейчас мы постоянно находимся на вершине европейского и мирового футбола. И раз мы уже достигли этой стадии, будущее Англии будет потрясающим, учитывая возможности для совершенствования, которые есть у этой команды», – сказал Саутгейт в интервью каналу Футбольной ассоциации Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ