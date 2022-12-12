Николас Тальяфико: «Месси – наш капитан и лидер. Он особенный. С ним мы можем исполнить свои мечты»

поделился мнением о .

«Он наш капитан, наш лидер, который подстегивает и мотивирует нас. Он особенный. Мы знаем, что у нас есть Месси, и это большой источник вдохновения.

Мы хотим исполнить свои мечты, и мы сможем это сделать, ведь Месси будет рядом с нами», – передает слова защитника сборной Аргентины главный футбольный обозреватель The Times Генри Уинтер.

На ЧМ-2022 Месси провел 5 игр, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

сыграет завтра с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022.

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