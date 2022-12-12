«Зависимость от Месси у Аргентины есть, но раньше ему отдавали мяч и останавливались. Сейчас они больше двигаются, комбинируют». Стоичков о Лео

оценил игру и сборной Аргентины на .

– Это чемпионат мира Месси?

– Мы наслаждаемся игрой Месси, но немного изменилась. В лучшую сторону.

Конечно, есть зависимость от Месси, как же ей не быть? Но раньше ему отдавали мяч, и все останавливались.

А сейчас я вижу, как иногда игроки специально не отдают мяч Лео, больше двигаются, комбинируют, вскрывают свободные зоны на поле. Теперь Месси может больше отдыхать, быть спокойнее.

– Теперь они больше похожи на команду?

– Да. Они хорошо защищаются, выкладываются на пределе возможностей – и в этом их сила. Это важный фактор, именно так и выигрываются матчи, – сказал бывший нападающий «Барселоны».

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