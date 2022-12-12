«Зависимость от Месси у Аргентины есть, но раньше ему отдавали мяч и останавливались. Сейчас они больше двигаются, комбинируют». Стоичков о Лео
Христо Стоичков оценил игру Лионеля Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2022.
– Это чемпионат мира Месси?
– Мы наслаждаемся игрой Месси, но Аргентина немного изменилась. В лучшую сторону.
Конечно, есть зависимость от Месси, как же ей не быть? Но раньше ему отдавали мяч, и все останавливались.
А сейчас я вижу, как иногда игроки специально не отдают мяч Лео, больше двигаются, комбинируют, вскрывают свободные зоны на поле. Теперь Месси может больше отдыхать, быть спокойнее.
– Теперь они больше похожи на команду?
– Да. Они хорошо защищаются, выкладываются на пределе возможностей – и в этом их сила. Это важный фактор, именно так и выигрываются матчи, – сказал бывший нападающий «Барселоны».
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