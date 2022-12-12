Майка Ричардс: «Англия должна гордиться выступлением на ЧМ-2022. Я увидел стойкую команду, они никогда не сдавались»

похвалил сборную Англии за игру на ЧМ-2022.

Команда Гарета Саутгейта в 1/4 финала турнира в Катаре проиграла Франции (1:2).

«Я думаю, они должны гордиться своим выступлением на этом чемпионате мира. Многие говорили, что они ни для кого не были угрозой, а выигрывали, только когда победа сама шла к ним в руки.

Но в матче с Францией я увидел стойкую Англию, они никогда не сдавались. Только в ключевые моменты они не смогли переломить ход игры», – сказал экс-защитник сборной Англии.

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