Пепе: «Роналду – флаг Португалии, который простирается во всех уголках мира»

образно высказался о важности для Португалии.

«Роналду хорошо проявил себя. Он флаг Португалии, который простирается во всех уголках мира.

Его вызвали в сборную, он внес свой вклад. Нужно поблагодарить его и всех наших партнеров по команде, которые старались изо всех сил, выкладывались по максимуму и были доступны для тренера. Когда все так, бывает намного проще.

Я игрок, мне нечего сказать [о возможном уходе с поста тренера], я не ввяжусь в это.

Как я и говорил раньше, благодарю людей за их любовь и поддержку, мы это чувствуем», – сказал защитник «Порту» по возвращении с в Катаре.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ