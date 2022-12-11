Пепе: «Роналду – флаг Португалии, который простирается во всех уголках мира»

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Пепе образно высказался о важности Криштиану Роналду для Португалии.

«Роналду хорошо проявил себя. Он флаг Португалии, который простирается во всех уголках мира.

Его вызвали в сборную, он внес свой вклад. Нужно поблагодарить его и всех наших партнеров по команде, которые старались изо всех сил, выкладывались по максимуму и были доступны для тренера. Когда все так, бывает намного проще.

Я игрок, мне нечего сказать [о возможном уходе Фернанду Сантуша с поста тренера], я не ввяжусь в это.

Как я и говорил раньше, благодарю людей за их любовь и поддержку, мы это чувствуем», – сказал защитник «Порту» по возвращении сборной Португалии с ЧМ-2022 в Катаре.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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