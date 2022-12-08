Депутат Терюшков: «За финалом Медиалиги следили почти 150 тысяч зрителей, затмив 1/8 финала ЧМ»

Роман Терюшков прокомментировал чемпионство 2Drots во втором сезоне .

За победу в турнире «дроты» получили денежный приз в размере 7,5 млн рублей.

«Медийная футбольная лига сейчас представляет собой не меньший интерес, чем РПЛ, а по ряду показателей – опережает.

Мы имеем дело с любопытным явлением – «эмоциональным буфером» – когда в отсутствие звезд футбола внимание публики привлечено к звездам, которые играют в футбол.

Финалы продемонстрировали нам итоговые результаты работы руководства Медиалиги: первый сезон ознаменовался личным посещением более 11 тысяч болельщиков, за вторым сезоном онлайн следили почти 150 тысяч (финал 2Drots – на пике смотрели более 145 тысяч человек – прим. Sports.ru), затмив собой игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Достойные цифры, за это должны быть соответствующие призовые у победителей.

Не считаю выигрыш 7,5 млн рублей невероятной суммой по современным меркам футбола, даже медийного. А как распорядиться выигранным пусть решает команда 2Drots. Учитывая их медийность, любое решение не останется незамеченным», – сказал депутат Госдумы.