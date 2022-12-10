ЧМ 2022: Аргентина — Хорватия прямая трансляция

Первую пару полуфиналистов на Чемпионате мира по футболу в Катаре довольно трудно было спрогнозировать в таком виде. Хорватов считали командой, которой сложно будет повторить достижение четырехлетней давности, но они уже в одном шаге от этого, по пути отправив домой главного фаворита первенства сборную Бразилии. Аргентинцы начали с поражения, но затем с каждой игрой прибавляли и заслуженно вышли в полуфинал. Матч между сборными Аргентины и Хорватии состоится 13 декабря на стадионе «Аль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Аргентина — Хорватия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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