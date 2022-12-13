Аргентина — Хорватия, 13.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

13 декабря 2022 года, состоится игра Аргентина – Хорватия. Команды разыграют первую путевку в финал мирового первенства, встретившись в полуфинале Чемпионата мира в Катаре. Игра пройдет в Лусаиле на «Лусаил Айконик». Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони также пробилась в полуфинал. Команда в плей-офф обыграла Австралию (2:1). А в четвертьфинале мирового первенства южноамериканцы переиграли Нидерланды. В основное время игра закончилась со счетом 2:2, а в серии пенальти дружина Скалони оказалась удачливее, обыграв соперника со счетом 4:3.

На групповом этапе мирового первенства команда заняла первое место в квартете с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

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Подопечные Златко Далича в плей-офф мирового первенства прошли Японию, сыграв вничью в основное время (игра закончилась со счётом 1:1). В серии пенальти «шахматные» обыграли дальневосточную команду со счетом 3:1.

В четвертьфинале Хорватия встречалась с Бразилией. Как и в игре с Японией, игра в основное время закончилась со счётом 1:1. В серии пенальти дружина Златко Далича была удачливее, переиграв соперников со счетом 4:2.

Что касается выступления команды в групповом этапе, то сборная Хорватии выступление в квартете с Марокко, Бельгией и Канадой закончила на втором месте.

Прогноз на матч Аргентина – Хорватия

История противостояния команд насчитывает пять матчей, два из которых проходили в рамках чемпионатов мира. Так, первая официальная игра коллективов состоялась на мундиале 1998 года, тогда Аргентина обыграла «шахматных» со счетом 1:0. А второй официальный поединок состоялся на чемпионате мира в России, тогда «шахматные» сумели вернуть должок, обыграв южноамериканцев со счетом 3:0.

Вероятно, игра не получится простой для обеих команд. И дружина Скалони, и подопечные Далича прошли в полуфинал через серии пенальти, подобного можно ожидать и в этой встрече. Предположим, что основное время матча закончится со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержит сборная Аргентины.

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