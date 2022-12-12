Дзанетти о Месси: «Капитан и точка опоры Аргентины. Сейчас он лидер больше, чем когда-либо»

Хавьер Дзанетти высказался о и сборной Аргентины.

«Сейчас он лидер больше, чем когда-либо, и показывает это в каждой игре. Он дарил аргентинским болельщикам радость с тех пор, как начал играть. Он наш капитан, наш лидер, наша точка опоры. Он заслуживает всего, что у него есть сейчас.

У Аргентины есть характер, она верит в то, что делает. Осталось всего несколько дней до великолепного полуфинала против , в котором они могут войти в историю.

Хорватия будет трудным соперником. На чемпионате мира может случиться все, что угодно, Бразилия – отличная команда, но они также столкнулись с Хорватией, которая верила до конца», – сказал бывший защитник и сборной Аргентины.

встретится со сборной Хорватии в полуфинале . Матч пройдет во вторник, 13 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ