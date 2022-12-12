«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Команда была в ментальном хаосе после гола». Португальский журналист об игре с Марокко

Журналист португальского Record Sports Daily высказался о вылете сборной с ЧМ-2022.

Команда Фернанду Сантуша проиграла в 1/4 финала турнира в Катаре со счетом 0:1.

«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. неправильно рассчитал время, чтобы поймать мяч, и футболисты Марокко забили гол.

Однако Португалия не проявила абсолютно никаких идей, чтобы сравнять счет. Мы находились в каком-то ментальном хаосе все остальные 45 минут. Все футболисты были в шоке», – заявил Флавиу Микель Силва.

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