«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Команда была в ментальном хаосе после гола». Португальский журналист об игре с Марокко
Журналист португальского Record Sports Daily высказался о вылете сборной с ЧМ-2022.
Команда Фернанду Сантуша проиграла Марокко в 1/4 финала турнира в Катаре со счетом 0:1.
«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Диогу Кошта неправильно рассчитал время, чтобы поймать мяч, и футболисты Марокко забили гол.
Однако Португалия не проявила абсолютно никаких идей, чтобы сравнять счет. Мы находились в каком-то ментальном хаосе все остальные 45 минут. Все футболисты были в шоке», – заявил Флавиу Микель Силва.
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