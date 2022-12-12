«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Команда была в ментальном хаосе после гола». Португальский журналист об игре с Марокко

Теги Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Диогу Кошта Футбол

Журналист португальского Record Sports Daily высказался о вылете сборной с ЧМ-2022.

Команда Фернанду Сантуша проиграла Марокко в 1/4 финала турнира в Катаре со счетом 0:1.

«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Диогу Кошта неправильно рассчитал время, чтобы поймать мяч, и футболисты Марокко забили гол.

Однако Португалия не проявила абсолютно никаких идей, чтобы сравнять счет. Мы находились в каком-то ментальном хаосе все остальные 45 минут. Все футболисты были в шоке», – заявил Флавиу Микель Силва.

У Португалии 3 результативные ошибки на ЧМ-2022 – больше всех. Ошибались Роналду, Кошта и Перейра

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные