Данни: «Верю, что Португалия будет претендентом на титул на ЧМ-2026 – у нас очень талантливые молодые игроки»

надеется, что сборная Португалии на ЧМ-2026 выступит успешнее, чем на .

В 1/4 финала турнира в Катаре португальцы проиграли (0:1).

«Марокканцы были сложной командой, они играли в очень оборонительный футбол, мы оставляли мало места для португальских игроков, из-за этого они не могли блистать.

Ситуация усложнилась, когда мы пропустили гол. Мы были лучше и должны были выиграть, но желание и хватка марокканцев привели их к победе. Португалия поздравляет Марокко за все, что вы сделали!

Я верю, что на следующем чемпионате мира мы будем претендентами на титул, потому что у нас очень талантливые молодые игроки», — сказал экс-хавбек сборной и «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ