Данни: «Верю, что Португалия будет претендентом на титул на ЧМ-2026 – у нас очень талантливые молодые игроки»

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Данни надеется, что сборная Португалии на ЧМ-2026 выступит успешнее, чем на ЧМ-2022.

В 1/4 финала турнира в Катаре португальцы проиграли Марокко (0:1).

«Марокканцы были сложной командой, они играли в очень оборонительный футбол, мы оставляли мало места для португальских игроков, из-за этого они не могли блистать.

Ситуация усложнилась, когда мы пропустили гол. Мы были лучше и должны были выиграть, но желание и хватка марокканцев привели их к победе. Португалия поздравляет Марокко за все, что вы сделали!

Я верю, что на следующем чемпионате мира мы будем претендентами на титул, потому что у нас очень талантливые молодые игроки», — сказал экс-хавбек сборной Португалии и «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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