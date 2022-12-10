У Португалии 3 результативные ошибки на ЧМ-2022 – больше всех. Ошибались Роналду, Кошта и Перейра
Игроки сборной Португалии допустили три результативные ошибки на ЧМ-2022.
Это больше, чем у любой другой команды на турнире в Катаре.
Сначала Данилу Перейра ошибся в матче с Ганой (3:2), затем Криштиану Роналду – в матче с Южной Кореей (1:2).
А против Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 ошибку допустил вратарь Диогу Кошта.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Марокко – Португалия.
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