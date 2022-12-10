У Португалии 3 результативные ошибки на ЧМ-2022 – больше всех. Ошибались Роналду, Кошта и Перейра

Игроки сборной допустили три результативные ошибки на .

Это больше, чем у любой другой команды на турнире в Катаре.

Сначала Данилу Перейра ошибся в матче с Ганой (3:2), затем – в матче с Южной Кореей (1:2).

А против в 1/4 финала ЧМ-2022 ошибку допустил вратарь .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Марокко – Португалия.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ