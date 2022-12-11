Бруно Петкович: «Аргентина – это не только Месси. Настраиваемся остановить всю команду, а не только одного игрока»

ответил на вопрос о том, как Хорватия собирается остановить .

Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинальном матче ЧМ-2022, который запланирован на 13 декабря.

«У нас пока что нет конкретного плана по сдерживанию Месси. Обычно мы концентрируемся на том, чтобы остановить всю команду, а не только одного игрока.

Мы постараемся остановить их как команду. Аргентина – это не только Месси.

В их составе есть несколько отличных футболистов. Мы должны остановить всю аргентинскую команду», – сказал нападающий сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ