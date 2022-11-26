Виктор Гончаренко: «У «Урала» есть характер, и это важно. Может, зимой удастся усилиться»

Главный тренер высказался после матча с (2:1).

– Мы понимаем, что сейчас зимняя пауза, нам надо отдохнуть, посмотреть, какую трансферную политику провернуть. Может, удастся найти игроков, которые смогут нас усилить.

У команды есть характер, и это важно.

– Что вы можете сказать про угловые «Урала»?

– Мы знаем, что есть слабые места у соперников. Есть игроки, которые подают, есть те, кто хорошо играет на ближней штанге, – сказал Гончаренко.

«Урал» выиграл группу D в Кубке России, ЦСКА – 2-й. «Торпедо» тоже в плей-офф, «Сочи» вылетел