Виктор Гончаренко: «У «Урала» есть характер, и это важно. Может, зимой удастся усилиться»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался после матча с «Торпедо» (2:1).
– Мы понимаем, что сейчас зимняя пауза, нам надо отдохнуть, посмотреть, какую трансферную политику провернуть. Может, удастся найти игроков, которые смогут нас усилить.
У команды есть характер, и это важно.
– Что вы можете сказать про угловые «Урала»?
– Мы знаем, что есть слабые места у соперников. Есть игроки, которые подают, есть те, кто хорошо играет на ближней штанге, – сказал Гончаренко.
«Урал» выиграл группу D в Кубке России, ЦСКА – 2-й. «Торпедо» тоже в плей-офф, «Сочи» вылетел
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