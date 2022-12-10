Гвардиола занял 2-е место в опросе о предпочтительном тренере сборной Бразилии от UOL, 1-й – Феррейра из «Палмейрас»

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Пепа Гвардиолу хотят видеть главным тренером сборной Бразилии.

Тите покинул свой пост после вылета бразильцев от сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, по пенальти – 2:4).

Главный тренер «Манчестер Сити» занял второе место в опросе UOL о предпочтительном тренере для сборной Бразилии.

Первым стал португальский тренер «Палмейрас» Абел Феррейра. Двукратный обладатель Кубка Либертадорес и чемпион Бразилии набрал 32,87% голосов. Всего мнение озвучили 4 618 человек. У Гвардиолы – 31,42%.

Третье место занял португалец Жорже Жезуш (8,38%), выигравший с «Фламенго» чемпионат и Суперкубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес и Рекопу (южноамериканский аналог Суперкубка УЕФА). В топ-5 также попали Доривал Жуниор (5,72%) и Фернандо Диниз (5,31%).

Также голоса получили бывший вратарь Рожерио Сени (5,20%), Ренато Гаушо (4,22%), Кука (2,38%), Мано Менезес (1,84%), Хорхе Сампаоли (1,54%) и Витор Перейра (1,13 %).

Напомним, ранее сообщалось, что Бразилия связывалась с Гвардиолой в 2019-м. Тогда тренер хотел зарплату 24 млн евро в год.

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