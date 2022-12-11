Райс о судействе матча с Францией: «Англия недовольна некоторыми решениями. Но за поражение сами несем ответственность»
Деклан Райс прокомментировал действия арбитра в матче ЧМ-2022 со сборной Франции.
Команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 на стадии 1/4 финала.
«Мы недовольны некоторыми решениями. Но за это поражение мы сами несем ответственность.
Если посмотреть на нашу команду, то у нас молодой состав с большим количеством хороших футболистов», – сказал полузащитник сборной Англии и «Вест Хэма».
На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.
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