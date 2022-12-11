Райс о судействе матча с Францией: «Англия недовольна некоторыми решениями. Но за поражение сами несем ответственность»

прокомментировал действия арбитра в матче со сборной .

Команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 на стадии 1/4 финала.

«Мы недовольны некоторыми решениями. Но за это поражение мы сами несем ответственность.

Если посмотреть на нашу команду, то у нас молодой состав с большим количеством хороших футболистов», – сказал полузащитник сборной и «Вест Хэма».

На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ