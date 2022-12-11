Ван Дейк о возможной победе Аргентины на ЧМ-2022: «Мне все равно. Я не буду смотреть»
Вирджил ван Дейк высказался о шансах Аргентины на победу на ЧМ-2022.
Нидерланды уступили Аргентине (2:2, по пенальти – 3:4) в 1/4 финала. Аргентинцы в полуфинале встретятся с Хорватией.
– Может ли Аргентина выиграть чемпионат мира?
– Мне все равно. Я больше не буду смотреть [матчи], – сказал защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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