Ван Дейк о возможной победе Аргентины на ЧМ-2022: «Мне все равно. Я не буду смотреть»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о шансах Аргентины на победу на ЧМ-2022.

Нидерланды уступили Аргентине (2:2, по пенальти – 3:4) в 1/4 финала. Аргентинцы в полуфинале встретятся с Хорватией.

– Может ли Аргентина выиграть чемпионат мира?

– Мне все равно. Я больше не буду смотреть [матчи], – сказал защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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